В Екатеринбурге привели детали создания "Шувакишской слободы"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных). На нём обсудили создание квартала исторической застройки на территории посёлка Шувакиш. Доклад сделал глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Виталий Першин, передает корреспондент Накануне.RU.

После запуска в Шувакише ретропоезда появилась идея создания и исторического поселка. С начала года Шувакиш посетили 27,6 тыс. человек, часть из которых - на ретропоезде, и его можно превратить в уникальный исторический городок, откуда также будут проложены туристические маршруты. Экологичность проекта "Шувакишской слободы" обеспечит расположенный рядом лес. Пространство будет интерактивным, там смогут отдыхать жители всех возрастов.





Замначальника СвЖД Алексей Гребенкин отметил, что о Шувакише активно заговорили после появления ретропоезда. Он рассказал о различных маршрутах ретропоезда, например, о "Вечернем Екатеринбурге", отдельно приведя детали обстановки ретровокзала.

"С администрацией города продолжаем интеграцию проекта в различные мероприятия: например, День Города, "Иннопром", - сказал Алексей Гребенкин, пообещав в случае реализации проекта "Шувакишской слободы" связать ее с ретровокзалом.

Глава города Алексей Орлов высоко оценил развитие поселка, предложив сделать для его развития что-то "по аналогии с горой Белой". Если где-то какой-то памятник утрачен, почему бы не дать возможность предпринимателям воссоздать его? - полагает градоначальник.

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев сообщил, что поселку есть, куда расти. Там можно было бы восстановить, например, камнерезные промыслы. Он предложил на следующем заседании обсудить создание археологического музея под открытым небом. Депутат Константин Киселев напомнил о современной истории Шувакиша.

Говоря о том, можно ли на этом проекте заработать, Алексей Орлов сообщил, что это, как минимум, новые рабочие места и поступление НДФЛ в казну.

Пока же в реализации есть определенные сложности. На заседании участники отметили, что, если ехать по Серовскому тракту, то напрямую попасть в поселок нельзя. По словам мэра, добираться будет удобнее после строительства трасс Северного обхода.