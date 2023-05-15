Минобороны РФ сообщило о перехвате поставленной Британией ракеты Storm Shadow

Минобороны России сообщило, что российские силы ПВО впервые сбили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow в зоне спецоперации.

Напомним, на прошлой неделе Великобритания подтвердила, что поставила Украине ракеты Storm Shadow перед контрнаступлением. По данным канала CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они "не будут использоваться по целям в России". 12 мая ВСУ обстреляла Луганск, применив две крылатые ракеты Storm Shadow.