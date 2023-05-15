15 Мая 2023
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Экономика В России Санкт-Петербург
Фото:Накануне.RU

На бывшем заводе Toyota в Петербурге будут собирать электрокары L-type

Оборонный концерн "Алмаз-Антей" займется сборкой электрических микрокаров L-type на заводе в Санкт-Петербурге, который до специальной военной операции принадлежал компании Toyota.

"Мы будем выпускать еще маленькие машинки L-type. Презентация этой машины будет 25-26 мая уже на бывшем заводе Toyotа... Будет показан первый образец. Мы будем выпускать их порядка 10-14 тысяч. До тех пор, пока не раскрутим производство электромобилей", - цитирует РИА Новости заместителя гендиректора ВКО "Алмаз-Антей" Михаила Подвязникова.

В компании заявляют, что все комплектующие электрокара – российского производства, у него быстрозаменяемые батареи, максимальная скорость – 90 км/ч, дальность поездки без подзарядки – 183 км.

Старт производства намечен на 2024 год.

Теги: алмаз-антей, электрокар, микрокар, производство, toyota


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