15 Мая 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Жительница Новоуральска установила приложение на телефон и лишилась 2 млн рублей

Жительница закрытого города Новоуральск скачала приложение и предоставила мошенникам удаленный доступ к своему телефону. Итогом стало хищение денег с ее счета.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, полицейским 51-летняя женщина рассказала, что ей на мобильный позвонил неизвестный, который представился "сотрудником Госуслуг". Незнакомец заявил, что у нее якобы взломан личный кабинет и кто-то уже взял кредиты на ее имя. Затем разговор перевели на "сотрудника Центробанка", который убедил жертву установить на телефон приложение "RustDesk".

Получив через данное приложение удаленный доступ к телефону потерпевшей, мошенники спокойно оформили кредиты и перевели с ее счета 2 млн рублей. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах.

В полиции призывают уральцев быть бдительными, не следовать инструкциям незнакомцев и не скачивать неизвестные приложения на свои устройства. В случае звонков от "сотрудников банков" или "правоохранительных органов" лучше всего будет прекратить разговор и перезвонить на официальный телефон структуры.

Теги: телефон, приложение, мошенники, Новоуральск


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