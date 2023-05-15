В Екатеринбурге обсудили появление в Свердловской области федеральной территории

В "Колизее" глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных). Одной из тем стало использование опыта федеральной территории "Сириус" для развития города Екатеринбурга. Доклад об этом сделал бизнесмен Антон Баков.

Свое выступление Баков начал с изменений в Конституции РФ, когда в ней было закреплено понятие "федеральная территория". По его мнению, в случае с Сириусом мы имеем дело с новацией.

"Мы врываемся в четвертое измерение. Сириус входит и в Сочи, и в Краснодарский край. Появляется новый карман для федеральных денег", - сказал Баков, уточнив, что с деньгами в ближайшее время будет тяжело.

Если, говорит Баков, мы "не будем смотреть в свой пупок", то Свердловская область может "пробить" себе федеральную территорию. Потом Баков вспомнил Бастрыкина, который поддержал появление в России идеологии.

"Я подозреваю, что речь идет о какой-то новой патриотической идее. Мы не должны пропустить это поезд", - сказал Баков.

Он пригласил всех собравшихся к разработке этой новой патриотической идеи.

"Какова патриотическая идея? У нас их не так много: декабристы, Александр Невский, следовавший в Каракарум", - сказал Баков, напомнив о том, что Екатеринбург - место цареубийства.

Федеральную территорию можно создать в виде анклавов. Мэр города спросил бизнесмена, хочет ли он единую федерадьную территорию, на что получил ответ, что Сириус - не одно место, и вообще, это территория-призрак.

"Идея Сириуса - использовать наследие Олимпиады. Мы это частично реализовали в виде Золотого сечения. Надо поизучать. (При создании федеральной территории) Преследуется же несколько целей", - сказал Орлов, уточнив, что политика в вопросе появления такой территории должна быть агрессивной.

Евгений Фатеев вспомнил московский центр искусств Art-play, сказав, что "мы не используем инфраструктуру внутри города". Теснота Екатеринбурга - его преимущество. По мнению Орлова, развитие Екатеринбурга без городов-спутников невозможно, предложив обсудить на одном из заседаний развитие агломерации.

"Не надо строить в Дегтярске драмтеатр, надо наладить транспортную инфраструктуру, чтобы из этого города можно было приезжать в драмтеатр Екатеринбурга", - сказал Орлов.