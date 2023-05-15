Опрос зафиксировал рекордное число желающих поступать в техникумы после 9 класса

В этом году зафиксировано рекордное число выпускников школ, собирающихся после 9 класса пойти в среднее учебное заведение, - 29%. Таковы данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.

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Было опрошено 2000 родителей выпускников из 358 городов во всех округах страны. По сравнению с прошлым годом рост желающих пойти в средние специальные заведения на 4 п.п. В прошлом году было 25%, и эта доля последние 10 лет была стабильна. Является ли это тенденцией или просто годичным колебанием, пока неясно. Четверть абитуриентов хотят идти в колледжи на программистов.

45% выпускников хотят идти в вузы. Самое популярное направление - информационные технологии (28%). Далее с заметным отставанием идут врачи (13%), инженеры (9%), экономисты (6%).

Интересно, что в 2012 году в вузы хотели идти 58%, а в колледжи - 19%. То есть за 10 лет произошел заметный крен в сторону среднего специального образования.