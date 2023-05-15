В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Хабаровского края из-за лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

По его данным, в регионе сейчас действует восемь лесных пожаров. Дегтярев уточнил, что причиной практически всех из них стал человеческий фактор.

Очаги расположены в Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском районах.

Возгорания тушит группировка почти из 300 сотрудников лесоохраны. Также задействовано 69 единиц техники.

Напомним, режим ЧС в настоящее время действует в ряде регионов Уральского федерального округа. Сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков вновь посетит охваченную пожарами Свердловскую область. Сегодня Куренков находится с рабочим визитом в соседней Курганской области, также серьезно пострадавшей от пожаров.