В Перми вновь сорвалось строительство крематория, который не могут сдать уже больше 10 лет

Администрация Перми расторгла с "РусРазвитие" контракт на достройку крематория на Восточном кладбище, сообщает "Ъ-Прикамье".

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, компания "Русразвитие" стала победителем аукциона на достройку крематория на кладбище Восточном в Перми за 472 млн руб. Предполагалось, что работы начнутся уже в мае. Сдать объект должны до 31 января 2024 года. Но, судя по всему, стройка опять переносится на неопределенное время.

Построить крематорий на кладбище "Восточном" власти города пытаются около 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения. Добавим также, что ранее первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория. Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом".