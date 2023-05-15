На юге Москвы пожар в торговом центре

В торговом центре в районе Южное Бутово в Москве произошел пожар.

Очевидцы сообщают о сильном задымлении в здании на бульваре адмирала Ушакова. Сейчас на место ЧП направляются экстренные службы.

О пострадавших пока не сообщается.

По данным Telegram-каналов, часть людей самостоятельно смогла покинуть помещение, остался ли кто-то внутри – пока неизвестно.

Первоначально СМИ сообщали про возможный взрыв, однако, по данным МЧС, у здания ТЦ загорелся мусор в контейнере, возгорание ликвидировано.