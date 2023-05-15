15 Мая 2023
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Происшествия Москва
Фото:Накануне.RU

На юге Москвы пожар в торговом центре

В торговом центре в районе Южное Бутово в Москве произошел пожар.

Очевидцы сообщают о сильном задымлении в здании на бульваре адмирала Ушакова. Сейчас на место ЧП направляются экстренные службы.

О пострадавших пока не сообщается.

По данным Telegram-каналов, часть людей самостоятельно смогла покинуть помещение, остался ли кто-то внутри – пока неизвестно.

Первоначально СМИ сообщали про возможный взрыв, однако, по данным МЧС, у здания ТЦ загорелся мусор в контейнере, возгорание ликвидировано.

Теги: взрыв, магазин, перекресток, москва, южное бутово


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Развитие сюжета:

Ранее 15.05.2023 13:29 Мск В МЧС отрицают взрыв в ТЦ в Южном Бутово

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