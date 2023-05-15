В Екатеринбурге за незаконную банковскую деятельность судят семь человек

В Екатеринбурге направлены в суд уголовные дела о незаконной банковской деятельности. Речь идет о десятках миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались семь человек. Как показало расследование, в начале 2010 года 34-летний уроженец Екатеринбурга организовал преступную группу для деятельности в качестве кредитного учреждения без образования банка. Они предоставляли услуги по незаконным банковским операциям, позволявшим "заказчикам" избежать финансового и налогового контроля за оборотом денег.

Участники группы находили в интернете объявления о продаже юридических лиц, после чего оформляли договоры купли-продажи на номинального директора, либо создавали новые организации через подставных людей. Всего на территориях Москвы, Екатеринбурга, Кургана и Перми сообщниками был извлечено более 66,5 млн рублей.

Преступная группа существовала до ноября 2021 года, пока ей не заинтересовались силовики. Сейчас расследование завершено, уголовные дела направлены в Чкаловский районный суд уральской столицы.