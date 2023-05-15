В Кремле прокомментировали слухи о здоровье Лукашенко

В Кремле прокомментировали заявления о недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, никаких официальных данных из Минска не было.

"Мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию", - цитирует его РИА Новости.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил о недомогании Лукашенко. Депутат не назвал диагноз. По его словам, серьезных угроз для здоровья белорусского лидера нет.

Сообщалось, что Лукашенко в ходе визита в Москву в День Победы пропустил завтрак у российского коллеги. Вид президента Белоруссии во время официальных мероприятий, а также скорый отъезд породили слухи о его здоровье.