В Кремле прокомментировали слухи о здоровье Лукашенко
В Кремле прокомментировали заявления о недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, никаких официальных данных из Минска не было.
"Мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию", - цитирует его РИА Новости.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил о недомогании Лукашенко. Депутат не назвал диагноз. По его словам, серьезных угроз для здоровья белорусского лидера нет.
Сообщалось, что Лукашенко в ходе визита в Москву в День Победы пропустил завтрак у российского коллеги. Вид президента Белоруссии во время официальных мероприятий, а также скорый отъезд породили слухи о его здоровье.