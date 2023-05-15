За первый квартал население России сократилось на 150 тыс.

В марте 2023 года в России родились почти 112 тыс. младенцев, умерли 159 тыс. человек, сообщает Росстат.

В первом квартале родились 311 тыс. младенцев, умерли 460 тыс. человек. "Естественная" убыль составила 149 тыс. человек.

Смертность в России еще в апреле 2022 года вернулась к фоновому уровню - около 1,8 млн ежегодно. А вот рождаемость продолжает снижаться. Правда, в этом году пока снижение "всего лишь" на 3%, что главным образом обусловлено продолжающимся сокращением численности женщин детородного возраста. То есть суммарный коэффициент рождаемости временно прекратил снижение и находится на уровне чуть выше 1,4 ребенка на одну женщину, что составляет около 70% уровня, необходимого для воспроизводства населения. Только в нескольких регионах наблюдается естественный прирост населения.

Также в первом квартале число разводов превысило число браков - 159 тыс. против 155 тыс. Хотя летом и осенью количество браков всегда выше, такие пропорции удручают.