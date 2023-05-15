«То они вбрасывают информацию, то удаляют, то вбрасывают новую»: Пригожин высказался о статье The Washington Post

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал вбросы американского издания Washington Post относительно его «встреч» с Кириллом Будановым в Африке.

Журналисты издания Накануне.RU обратили внимание, что российский бизнесмен ранее шутливо высказался о вымышленной встрече с украинским военачальником. Ироничное высказывание могло послужить поводом для американских журналистов опубликовать одну из последних статей, согласно которой Пригожин якобы предложил Украине предоставить места дислокации войск РФ. Накануне.RU попросило Пригожина прокомментировать ситуацию.

«То, что я могу сказать по поводу домыслов, которые вбрасывает Вашингтон Пост, главное правило, которое я могу сказать: не суетитесь, товарищи, под клиентом. Это то, что им хочется сказать. То они вбрасывают информацию, то удаляют, то вбрасывают новую, из которой вообще не понятно, что следует. Могу с уверенностью сказать, если уж по-серьезному, я в Африке не был, как минимум, с начала конфликта. На самом деле, еще даже за несколько месяцев до начала СВО. Поэтому встречаться ни с кем физически не мог. Это если по-серьезному», — передает слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Также глава ЧВК «Вагнер» высказал предположение, относительно того, кто мог это сделать. По одной из версий, это мог быть кто-то из журналистов, который просто решил «нахайповать».

«Либо товарищи с Рублевки, которые в свое время продавали нефть ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.), решили о том, что они сделают красивый информационный вброс, о котором, кстати, честные ребята из Америки, которые близко работают с Вашингтон Пост, меня месяц назад предупредили и я уже сообщал», — подчеркнул Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» рекомендовал американским журналистам в будущем больше трудиться. Он предложил нарисовать скриншоты с экранов телефона, чтобы «всем веселее было».