Над стадионом "Донбасс Арена" в Донецке сработали силы ПВО

В Донецке над стадионом "Донбасс-Арена" сработали силы ПВО. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Предположительно, части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию", - написал он в телеграм-канале.

Ранее сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по авиационному училищу в Луганске. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что речь идет о ракете Shadow Storm. Повреждена гражданская инфраструктура.