15 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Власти Тюменской области определились с размером выплат для погорельцев

Власти Тюменской области определились с размером выплат для погорельцев, лишившихся единственного жилья в результате природных пожаров, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Размер выплат будет определяться из показателей 72 тыс. руб. за квадратный метр. Кроме того, погорельцы получат по 250 тыс. руб. за баню и 50 тыс. руб. за надворные постройки. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Постановление касается жителей сел Салаирка и Успенка, деревни Речкина и поселка Богандинский.

"С выплатой компенсаций затягивать не будем – она начнется в самое ближайшее время. Если у кого-то из жителей сгорели документы, поможем восстановить их в сжатые сроки. 21 семья, пострадавшая от природных пожаров, уже получила материальную помощь на первоочередные нужды в размере 50 тысяч рублей", - сообщил губернатор.

Александр Моор(2021)|Фото: vk.com/aleksandr__moor

Напомним, в Тюмени действует режим ЧС. В регионе продолжают действовать восемь лесных пожаров на площади 5 406,5 га, пять из них локализованы на площади 2 354,5 га, по данным на утро 15 мая. За сутки 14 мая зафиксирован один новый лесной пожар, ликвидировано два лесных пожара на площади 412,2 га. По данным на утро 15 мая в регионе действуют девять ландшафтных пожаров на общей площади 717,5 га.

Тушением природных пожаров на территории Тюменской области занимаются 993 человека, используется 202 единицы техники.

Теги: погорельцы, выплаты, компенсации, природные пожары


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