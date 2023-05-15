15 Мая 2023
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Политика Новосибирская область
Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

Андрей Травников: Агропромышленный комплекс в Новосибирской области – лидер по объёмам государственной поддержки

Губернатор Новосибирской области провёл традиционное оперативное совещание с членами регионального правительства и руководителями органов власти. Одним из вопросов повестки совещания был ход проведения посевной кампании 2023 года.

С докладом выступал заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

По его словам на данный момент в рамках госпрограмм развития сельского хозяйства до новосибирских аграриев доведено 2 млрд 153 млн рублей, план доведения средств на предстоящую неделю – 193 млн. С учётом доведения в мае второго транша субсидий на производство и реализацию зерновых культур объём доведённых средств господдержки превысит прошлогодние показатели и составит 5,3 млрд рублей. Темпы кредитования, в том числе льготного, также существенно превышают прошлогодние. Аграриям предоставлено 10 млрд 333 млн руб. кредитных ресурсов.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава региона рекомендовал в этом году настроиться на интенсивную работу в сельскохозяйственной отрасли. «Что касается погоды, то её нельзя назвать сюрпризом природы – мы видим, что климат устойчиво меняется в сторону повышения средних температур, становится более сухим, к этому надо относиться как к данности и искать новые агротехнологии для того, чтобы это компенсировать. Из года в год объём господдержки, суммы субсидий растут. Сегодня агропромышленный комплекс – единственная отрасль экономики, получающая такие объёмы господдержки. Это даёт эффект, мы видим повышение производительности, интенсивности производства. Сегодня есть объективные сложности, связанные с климатическими условиями, с доступностью запчастей и других материалов, но ничего критичного в ситуации нет, чтобы что-то застало нас врасплох. Общий тренд на повышение эффективности с повестки не снимается. Каждый рубль господдержки, вложенный в отрасль, должен вернуться с прибавкой в виде повышения урожайности, продуктивности молочного стада, рентабельности предприятий и роста заработной платы аграриев. Мы будем настойчиво рекомендовать доводить средний уровень зарплаты работников сельхозпредприятий до средней по отрасли. Тренды прежние – повышение эффективности, рост доходов как предприятий в целом, так и отдельных работников в частности», – подчеркнул Андрей Травников.

Евгений Лещенко также сообщил, что в этом году планируется снижение посевной площади масличных культур и увеличение зерновых. Текущая посевная площадь остаётся в параметрах изначально запланированных показателей – 2 миллиона 395 тысяч гектаров, с приростом относительно 2022 года в 15 тысяч га. Семенным материалом хозяйства области обеспечены с профицитом. Всего для реализации в 19 семеноводческих хозяйствах Новосибирской области имеется 29,3 тыс. тонн семян высших репродукций. По состоянию на 10.05.2023 приобретено семян высших репродукций – 5,5 тыс. тонн, кукурузы – 0,9 тыс. тонн.

Посевная кампания(2023)|Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

Продолжается накопление минеральных удобрений, на сегодня под яровые культуры внесено более 11 тысяч тонн минеральных удобрений. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций горюче-смазочными материалами также не вызывает опасений – на нефтебазах хозяйств имеется свыше 27600 тонн дизельного топлива, обеспеченность – выше показателей предыдущих лет.

сельское хозяйство(2014)|Фото: Накануне.ru

Отметим, что в последние годы хозяйствами региона проведено масштабное техническое переоснащение. По состоянию на 01.05.2023 готовность сельхозтехники составляет 94,2% – в 2022 году готовность техники на аналогичную дату составляла 93,8%. Хозяйства полностью обеспечены запчастями для импортных машин.

На темпы посевной кампании существенно влияют погодно-климатические условия этой весны. Отсутствие осадков в некоторых районах накладывалось на низкую влагообеспеченность почв. Хозяйствами и руководством районов принимаются все необходимые меры, посевная ведётся высокими темпами для получения равномерных всходов. По состоянию на 14 мая яровой сев проведён на площади 382 тыс. га.

Теги: апк, адрей травников, господдержка, яровой сев, посевная, минеральные удобрения


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