Глава МЧС вновь посетит охваченную пожарами Свердловскую область

Глава МЧС России Александр Куренков вновь посетит Свердловскую область.

О скором визите Куренкова на Средний Урал сегодня сообщил Telegram-канал "Не для протокола", который считается близким к администрации свердловского губернатора. По данным канала, руководитель МЧС уже завтра посетит пострадавший от сильнейшего пожара поселок Сосьва. Сейчас там идет восстановление, продолжается строительство домов для погорельцев.

Стоит отметить, что сегодня Александр Куренков находится с рабочим визитом в соседней Курганской области, также серьезно пострадавшей от пожаров.

Напомним, в прошлый раз глава МЧС России посещал Свердловскую область в конце апреля. В настоящее время продолжается борьба с лесными пожарами, охватившими регион.