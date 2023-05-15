Минэк не одобрил законопроект Хинштейна о праве для силовиков отлавливать любые беспилотники

Министерство экономического развития России стало единственным ведомством, которое не одобрило законопроект "единоросса" Александра Хинштейна о наделении силовиков правом отлавливать любые беспилотники.

В отзыве на законопроект Минэк указывает, что инициатива является преждевременной и "нуждается в доработке". В ведомстве указывают, что сначала надо законодательно отрегулировать саму беспилотную отрасль вместе с робототехникой и только потом — переходить к противодействию.

"Сколько за это время может произойти новых диверсий и терактов – неважно", - возмущается Хинштейн в своем Telegram-канале, но с самой идеей о необходимости регулирования беспилотной отрасли вроде бы не спорит.

"То, что сфера беспилотников нуждается в незамедлительном регулировании, я говорю давно. Но это — ничуть не препятствует нашей инициативе, принимать которую надо было еще вчера. Ее необходимость в условиях СВО очевидна для всех, кроме Минэка (все остальные ведомства законопроект поддержали)", - пишет депутат.

Он обвиняет чиновников: "Не перестаю поражаться параллельному миру, в котором продолжают жить многие чиновники. В нем будто не существует даты 24.02. Как у Мандельштама: живут, под собою не чуя страны".