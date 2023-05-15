В приграничных районах Белгородской области отменили последние звонки

Линейки на последний звонок 23 мая отменили в школах Белгородской области, расположенных в 15 км от границы с Украиной. Об этом сообщил министр образования региона Андрей Милехин.

Торжества у школьников в 11 муниципалитетах пройдут дистанционно в форме праздничного классного часа, передает РИА Новости.

В октябре прошлого года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков из-за обстрелов со стороны Украины перевел все школы, колледжи и вузы различных районов региона на "дистант". Речь идет об учреждениях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода.