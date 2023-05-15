15 Мая 2023
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Фото:Накануне.RU

Компании из Прикамья вошли в ТОП-50 рэнкинга компаний по переходу на зеленую энергию

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало первый рэнкинг "Toп-50 энергия" российских нефинансовых компаний, проявляющих наибольшее внимание к зеленому энергопереходу, говорится на сайте рейтингового агентства.

Это второй выпуск из серии тематических рэнкингов российского бизнеса, посвященных различным аспектам деятельности отечественных корпораций в сфере устойчивого развития.

Отметим, что компания "Уралкалий" набрала в рэнкинге 100 баллов и заняла общее 10 место, опередив всех других производителей агрохимической продукции.

Уралкалий, логотип(2021)|Фото: ПАО "Уралкалий"

Еще один производитель минеральных удобрений - компания "Уралхим" занял 39 строчку рейтинга.

Лидером рэнкинга оказалась золотодобывающая компания "Полюс".

Рэнкинг был составлен на основе проведенной экспертами агентства оценки политик, отчетности и показателей эффективности перечисленных компаний в областях "использование энергии" и "возобновляемая энергия". Оценка проводилась в соответствии с открытой методикой. В список отобраны лучшие из 160 российских компаний, за исключением представителей банковско-финансового сектора.

Теги: Уралкалий, рэнкинг, Уралхим, зеленая энергия


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