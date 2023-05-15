15 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

"Спросил строго": глава свердловского МВД проверил отделы полиции Качканара и Кушвы

Глава ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков посетил с рабочим визитом отделы полиции Качканара и Кушвы. В обоих подразделениях он принял участие в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности с начала 2023 года.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, ОВД Качканара с октября 2022 года возглавляет полковник полиции Константин Левин. Отдел по показателям занимает 19-е рейтинговое место в гарнизоне. С января по май текущего года здесь зарегистрировано 241 преступление, что на 10,4% меньше показателей 2022 года. Совершено семь тяжких преступных деяний против личности. Снизилось число противоправных эпизодов, совершенных в общественных местах (-18,5%; 66), в том числе уличных (-28,2%; 28).

"Генерал Мешков заслушал доклады о состоянии дел и мерах по качественному улучшению защищенности населения от криминала руководителей ключевых подразделений. Особое внимание было уделено активизации профилактической работе с гражданами, чтобы снизить кривую числа обманутых мошенниками людей. В Качканаре аферисты оставили без средств к существованию 44 человека, это на 76% больше, чем в прошлом году. Начальник ГУ МВД области строго спросил также за раскрытие преступлений прошлых лет и за недостаточные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков, потребовав их усилить", - отметил полковник Горелых.

Александр Мешков на совещании(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Руководителем отдела полиции Кушвы с февраля 2022 года является подполковник Денис Фомичев. Отдел занимает 30-е место в рейтинге. С начала года здесь зарегистрирован рост преступлений на 6,8% - 141. Произошел всплеск краж (43) и мошенничеств (15), имеются проблемы с незаконной миграцией. А вот показатели по выявлению деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, наоборот, удалось улучшить. Кроме того, в результате предпринятых мер ОВД Кушвы добился снижения количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и лицами, ранее имевшими проблемы с законом.

"Подводя итоги оперативных совещаний и в Качканаре, и в Кушве, Александр Мешков поставил задачи по наиболее приоритетным направлениям работы, в том числе по укомплектованию подразделений, потребовал добиваться при расследовании уголовных дел максимального возмещения ущерба потерпевшим гражданам. Учитывая тревожную обстановку с продолжающимися лесными пожарами, он приказал принимать незамедлительные меры по эвакуации людей, в случае, если огненная стихия будет создавать реальную угрозу для их жизни, а также сделать все возможное, чтобы не допустить фактов мародерства на местах ЧП", - рассказал Валерий Горелых.

По его данным, выезды в территориальные ОВД с целью личного ознакомления положения дел по вопросам борьбы с преступностью и профилактики нарушений начальник полицейского Главка продолжит и впредь.

Теги: отделы, Мешков, проверка, МВД


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