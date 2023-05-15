15 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Суд в Новосибирске арестовал фигуранта дела о поджоге Су-24 на авиазаводе

Ленинский районный суд в Новосибирске отправил под арест до 12 июля мужчину, которого обвиняют в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. Об этом сообщается на сайте суда.

Уточняется, что Скоробогатов В. А. обвиняется в совершении преступления по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ ("Диверсия").

10 мая стало известно, что в Новосибирске неизвестные пытались поджечь законсервированный самолет Су-24 на территории местного авиационного завода. Двое мужчин проникли на территорию завода, перебравшись через забор. Telegram-канал Baza сообщал, что злоумышленники попали в объектив камер наблюдения. Отмечалось, что самолет не сильно пострадал – на шасси есть следы горения.

инфографика самолет Су-24 технические характеристики(2012)|Фото: Накануне.RU

Теги: су-24, поджог, новосибирск


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