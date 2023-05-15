15 Мая 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Russ Scalf/US Air Force

Великобритания летом начнет подготовку украинских летчиков к пилотированию F-16

Великобритания предстоящим летом начнет летную подготовку украинских экипажей на истребителях F16 – именно такие самолеты Киев хочет получить от Запада в качестве военной помощи. Хотя о поставках самолетов не заявила еще ни одна страна, Лондон готов начать обучение летчиков.

"Они пройдут базовую подготовку. Для этого будет адаптирована программа подготовки британских пилотов", - говорится в заявлении офиса британского правительства.

На Даунинг-стрит сообщили, что в 2022 году Великобритания подготовила 15 тыс. украинских военнослужащих.

Теги: великобритания, f-16, обучение, пилоты, украина


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