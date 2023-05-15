В Севастополе открыто первое региональное отделение Сбербанка

Сбербанк сегодня открыл первое региональное отделение в Севастополе.

Офис из модульных конструкций установлен возле ТЦ "Муссон" на пересечении с улицей Руднева, пишет ТАСС. Поблизости есть большая парковка.

Напомним, в январе стало известно, что Сбербанк начинает работу в Крыму. Чуть позже в городах полуострова стали появляться первые банкоматы учреждения. Также Сбербанк запустил услугу по приему карт к оплате в магазинах Крыма и Севастополя.