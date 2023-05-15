15 Мая 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешение начать полеты в страну

Российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии, передает ТАСС.

Решение по каждому заявлению о начале полетов будет принято после детального изучения деятельности той или иной авиакомпании, а также их статуса в связи с международными санкциями, заявили в ведомстве.

Агентство гражданской авиации также детально изучит воздушный флот авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании планируют начать полеты в Грузию уже на этой неделе. 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямые авиаперелеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. В Минтрансе сообщили о планах еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

При этом Евросоюз призывает Грузию, которая претендует на вступление в ЕС, поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолеты на свою территорию.

Теги: авиакомпании, грузия, россия


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