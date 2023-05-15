Великобритания передаст Украине ударные беспилотники большой дальности

Великобритания в рамках нового пакета военной помощи Украине собирается отправить Киеву "сотни ракет для ПВО", а также ударные беспилотники большой дальности, радиус действия которых превышает 200 км, передает Reuters со ссылкой на источник в офисе британского премьер-министра Риши Сунака.

Как ожидается, об этом пакете будет объявлено сегодня во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.

Накануне Зеленский побывал в Германии и Франции. Власти последней пообещали передать Украине бронемашины и десятки легких танков, однако по вопросу передачи Киеву истребителей позиция Парижа не сформирована, самолеты президенту Украины пока не обещали.

Напомним, на минувшей неделе Великобритания заявила, что поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. По словам высокопоставленного американского чиновника, такая ракета "по-настоящему меняет правила игры", дает Киеву возможности, о которых он просил с самого начала. И уже в минувшие выходные стало известно об обстрелах этими ракетами доселе тылового Луганска.