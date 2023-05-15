Мэр Екатеринбурга оценил новое место размещения Краснознаменной группы

Сегодня, 15 мая, глава Екатеринбурга Алексей Орлов на месте оценил реконструкцию Краснознаменной группы с орденом Ленина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас группа размещена в микрорайоне Уралмаш на площади Первой Пятилетки. До этого она располагалась в центре города. Как напомнил Орлов, Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году.

"Все это время конструкция находилась на хранении в МБУ "ВОИС". Когда я заступил на должность главы Екатеринбурга, то ко мне обратились жители с просьбой восстановить Краснознаменную группу. Орден Ленина вручался Свердловску в честь 250-летия, и вполне логично в юбилейный для Екатеринбурга год эту скульптурную композицию установить", - заявил мэр.

Алексей Орлов подчеркнул, что место для размещения Краснознаменной группы было выбрано горожанами в открытом онлайн-голосовании, а все работы по реконструкции выполнялись за счет меценатов. Глава отметил, что новое место композиции выбрано уместно, потому что рядом Уралмашзавод, также имеющий ордена Ленина. Здесь же располагается памятник первому наркому тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе.

Напомним, к установке Краснознаменной группы на Уралмаше приступили в начале апреля. Позже в мэрии пояснили, что тогда установку произвели временно: необходимо было осмотреть элементы конструкции в сборе.