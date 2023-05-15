15 Мая 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми снизили количество пассажиров теплоходов из-за низкого уровня воды в Каме

В Перми из-за низкого уровня воды ограничили количество пассажиров на теплоходах "Москва-210", "Москва-42" и "Алмаз", передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в группе "Речной трамвайчик" социальной сети "ВКонтакте".

"Уважаемые туристы, ситуация с водой в Каме остается непростой - ее все еще мало. В связи с этим, по требованию безопасности, мы ограничиваем посадку по количеству людей. Ситуация временная, надеемся на понимание", - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовано заранее покупать билеты.

Теги: уровень воды в Каме, теплоход, пассажиры


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