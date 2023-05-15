Продажи дронов на маркетплейсах в России выросли в 15–20 раз

Продажи квадрокоптеров в российских интернет-магазинах за первые три месяца 2023 года выросли в 15-20 раз относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace.

В частности, на платформе OZON в I квартале продали 17,6 тыс. беспилотников, что в 15 раз больше, чем годом ранее.

Объемы продаж на Wildberries выросли в 20 раз, до 26,7 тыс. единиц.

По мнению экспертов, рост продаж квадрокоптеров связан с "популяризацией этого товара в СМИ и на телевидении в контексте военной операции". Часть устройств при этом напрямую закупается для участия в конфликте.

Также отмечается, что закрытие полетов в некоторых регионах РФ не помешает растущему спросу на дроны.

Напомним, как считают различные разработчики и производители техники, запрет на полеты беспилотников в 40 российских регионах, введенный на фоне атаки дрона на Кремль, может стоить отрасли до 10 млрд руб. и откатит рынок к уровню 2018 года. Речь идет о недополученной прибыли производителей и эксплуатантов беспилотников, продающих услуги в сфере аэрофотосъемки и мониторинга.