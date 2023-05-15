Военно-полевые сборы «Георгий Победоносец – 2023» прошли в Астраханской области

Военно-полевые сборы прошли с 12 по 14 мая в детском оздоровительном лагере «Чудотворы» в Астраханской области. Как сообщает региональное агентство по делам молодежи, в сборах участвовали 120 молодых людей от 14 до 35 лет из патриотических и казачьих организаций Астраханской и Волгоградской областей.

В рамках военно-патриотических сборов молодые люди сдавала нормативы на право ношения «Чёрного берета». Чтобы стать его обладателем, необходимо выполнить трехкилометровый марш-бросок по пересечённой местности в боевой экипировке, а также отработать тактические команды, армейскую полосу препятствий, оказать первую помощь в полевых условиях и сразиться в спарринге по рукопашному бою. Год от года уровень подготовки молодых бойцов растёт: в этот раз «Чёрный берет» получили 42 человека, прошлом году – 35 , в 2021 – 33.





В рамках сборов молодые люди совершенствовали знания в инженерной и тактической подготовке, управлении беспилотными летательными аппаратами, участвовали в турнирах по лазертагу и лапте.

Руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Виктор Нуртазин отметил, что военно-полевые сборы казачьей молодёжи «Георгий Победоносец» являются эффективной формой подготовки к службе в армии.

Многие участники сборов планируют поступить на службу по контракту или учиться в военном учебном заведении. Также много тех, кто хочет достойно пройти службу в армии по призыву.

Организаторами мероприятия выступили региональное агентство по делам молодёжи, Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе, Астраханское окружное казачье общество войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», молодёжная казачья организация «Астраханцы», военно-патриотический клуб «Покров».