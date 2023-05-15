15 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Сотрудников Сбера пригласили в военкомат "для уточнения данных"

Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую фишинговую атаку – не допустила попадания к сотрудникам финансового учреждения электронных писем, где их срочно приглашали в военкомат для "уточнения персональных данных".

В рассылке содержался вредоносный файл (вирус) – "мобилизационное предписание". При открытии файла мог возникнуть риск заражения всей ИТ-инфраструктуры, сообщает банк. Мошенники вновь используют актуальную для общества информационную повестку. В данном случае фишинговая рассылка "от военкоматов" – фейк, в котором мошенники эксплуатируют тему подписания президентом РФ Указа № 333 от 10.05.2023 "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 г.", уточняют в Сбере.

В банке не исключают, что такой фишинговой атаке будут подвергнуты другие организации или частные лица. По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, атака была успешно отражена, как и все предыдущие.

Теги: Сбербанк, военкомат, уточнение персональных данных, атака


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