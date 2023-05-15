15 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Поправки в законы о выборах коснутся всей России, а не только присоединенных территорий - законопроект

Госдума на этой неделе начнет рассматривать пакет поправок в законодательство о выборах. Формально большая часть из них связана с желанием властей провести выборы на присоединенных территориях во время действия военного положения. Но есть и поправки, которые касаются всей России. Например, при подсчете голосов теперь смогут присутствовать только журналисты, оформленные в СМИ по трудовому договору.

Поправки в понедельник рассмотрит комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Предполагается, что изменения будут внесены в статьи о выборах президента, о правилах агитации, о создании избирательных участков, о финансировании кандидатов и о подготовке к выборам.

В регионах с военным положением Центральная избирательная комиссия сможет назначать выборы после консультаций с Минобороны и ФСБ, с обязательным информированием президента.

По данным "Ведомостей", еще три нововведения в случае одобрения парламентом коснутся всей страны. Так, кандидаты и партии не смогут использовать для агитации сайты, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

Почти в три раза – со 100 до 278 руб. – увеличен лимит разрешенных расходов на единицу агитационной продукции.

Также при подсчете голосов теперь смогут присутствовать только журналисты, у которых со СМИ заключен трудовой договор, а гражданско-правовой договор станет причиной для отказа в аккредитации на эту процедуру.

Теги: выборы, военное положение, законопроект, госдума, сми


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