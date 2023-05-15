На Среднем Урале потушили еще 10 природных пожаров

За минувшие сутки на Среднем Урале ликвидировали еще 10 природных пожаров. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В тушении были задействованы специалисты Авиалесоохраны, МЧС и работники лесничеств при участии арендаторов и волонтеров. Всего на конец дня 14 мая в регионе действовали 23 природных пожара на площади 13,6 тысячи гектаров. Из них локализованы и не распространяются 12 пожаров на площади 10,1 тысячи гектаров.

С огнем боролись более 1,2 тысячи человек и свыше 400 единиц техники. Также в тушении задействовано 13 специальных воздушных судов, которые за сутки сбросили на очаги 460 тонн воды.

Напомним, что помогать тушить пожары в Свердловской области прибыли десантники из Бурятии.