Жители Ярославля требуют разобраться с рекламой наркотиков на улицах города

Правительство Ярославля продолжает игнорировать незаконную рекламу наркотиков, заполонившую весь город. Объявления встречаются даже на стенах школ и детских садов и несут угрозу жизни и здоровью подрастающего поколения.

Администрация сообщества «Жесть Ярославля» опубликовала жалобу от одной из подписчиц группы. Женщина рассказала, что по всему городу встречается реклама наркотиков.

«Подписчица недоумевает почему бездействуют соответствующие органы? Весь центр разукрашен - на стенах детского центра и бассейна для детей на Салтыкова-Щедрина! Напротив интерната для детей!» — пишет администрация группы.

Стоит отметить, что совсем недавно журналисты обратили внимание, что проблему с наркоманией в Ярославской области не могут решить уже несколько лет. Согласно социальному опросу, проведенному в Ярославской области, наркомания стала одной из острых проблем в регионе. Каждый четвертый житель в возрасте от 14 до 60 лет назвал потребление наркотиков серьезной проблемой. При этом возраст потребления наркотиков снижается – на сегодняшний день 21% подростков в возрасте до 16 лет впервые пробуют запрещенные препараты.

Реклама наркотиков на школах и в детских садах представляет серьезную опасность для здоровья и безопасности детей. Школьный возраст - это период, когда дети начинают формировать свою самооценку и личность, что может привести к неоправданным подражаниям и желанию попробовать наркотики.

Реклама наркотиков вблизи учебных заведений может также стать началом преступной деятельности. Рекламодатели могут использовать детей для распространения наркотиков, а это может привести к ситуации, когда дети станут жертвами наркотической зависимости и станут участниками криминальной деятельности.

В итоге реклама наркотиков на школах и в детских садах приводит к негативным последствиям, таким как ухудшение здоровья и угрозы для жизни детей, а также к привлечению к преступной деятельности. Именно поэтому администрации губернатора Ярославской области Михаила Евраева необходимо незамедлительно обратить внимание на проблему.

Ранее СМИ сообщали, что в Ярославской области резко вырос уровень преступности по итогам 2022 года.