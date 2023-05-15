15 Мая 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Пушилин заявил об активизации ВСУ по всей линии фронта

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об активизации украинских войск по всей линии фронта.

"Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится", - отметил он.

"Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Также, по словам главы ДНР, новая западная техника из последних поставок уже замечена на авдеевском и артемовском направлениях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска 11 мая на соледарском направлении провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения (больше 95 км). Все атаки подразделений противника отражены, прорывов обороны российских войск не допущено.

11 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что контрнаступление ВСУ уже идет. По его данным, на Артемовском направлении войска заходят во фланги, в части мест это у них успешно получается.

Теги: пушилин, всу


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