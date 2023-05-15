На Ямале при поддержке нефтяников построили общежитие для бюджетников

Ключи от нового жилья получили 38 семей учителей, работников учреждений культуры и спорта. Трехэтажное общежитие построено в селе Новый Порт при поддержке "Газпромнефть-Ямала" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Как рассказали Накануне.RU в компании, в квартирах новостройки установлены кухонные гарнитуры, электрические плиты и стиральные машины. В ближайшее время вблизи общежития будет проведено благоустройство территории.

"Мы традиционно уделяем особое внимание вопросам комплексного повышения качества жизни на Ямале. В партнерстве с региональными властями мы помогаем создавать комфортные условия для сотрудников образовательных учреждений. Уверен, это станет дополнительной мотивацией для молодых специалистов начинать и продолжать работу в селе Новый Порт", – подчеркнул заместитель генерального директора по организационным вопросам "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров.

Сотрудничество с администрацией района по возведению жилья и инженерной инфраструктуры в Новом Порту компания ведет с 2013 года. Помимо общежития в селе уже построено пять многоквартирных домов: новопортовцы получили 79 квартир общей площадью более трех тысяч квадратных метров. В селе Мыс Каменный в прошлом году началось строительство детского сада на 120 мест с музеем и библиотекой.

По словам главы Ямальского района Андрея Кугаевского, благодаря эффективному сотрудничеству с нефтяниками небольшие ямальские поселки всесторонне развиваются.

"За то время, что "Газпромнефть-Ямал" работает на Новопортовском месторождении, Новый Порт и Мыс Каменный очень преобразились. Нам оказывают помощь в благоустройстве, реализации мероприятий в сфере образования, науки, спорта", – отметил он.



