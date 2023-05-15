Минфин: Проведение новой большой приватизации "не стоит на повестке"

Сейчас вопрос проведения новой большой приватизации в России "не стоит на повестке", заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который ранее и анонсировал эту инициативу.

Он заявил, что у государства "нет задачи просто раздать госсобственность побыстрее".

"Президентом поставлена задача по формированию внутреннего розничного инвестиционного рынка. Поэтому правительством в Госдуму внесен законопроект о программе долгосрочных сбережений (ПДС), планируется реформа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)", - заявил Моисеев в интервью "Известиям".

На XI Петербургском международном юридическом форуме на прошлой неделе заместитель министра заявил о том, что "большая приватизация в России должна состояться".

По его словам, если госактивы продавать сейчас, то это будет похоже на историю 1994 года с залоговыми аукционами, но "этого никто не хочет", говорит Моисеев. При этом замглавы Минфина привел в пример статью главы ВТБ Андрея Костина, где тот "предложил вернуться к этому вопросу".

Ранее Костин заявил, что в России нужно продолжить приватизацию, чтобы можно было финансировать различные приоритетные проекты развития. Кроме того, по мнению банкира, нужно расширить госдолг и использовать финансовые резервы.