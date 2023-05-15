Глава МЧС вновь прибыл в Зауралье

Глава МЧС России прибыл в Курганскую область для оценки мер поддержки и помощи населению, пострадавшему от пожаров. Александр Куренков проконтролирует организацию защиты населенных пунктов от природных пожаров, ход восстановительных работ в пострадавших селах, а также осуществление всесторонней помощи населению. Министр совместно с губернатором Курганской области совершат облет нескольких поселков, где встретятся с местными жителями.

При необходимости он вынесет проблемные вопросы на рассмотрение на федеральный уровень, приводит пресс-служба МЧС России слова Куренкова. В Курганской области огнеборцы МЧС России и авиация чрезвычайного ведомства продолжают работы по недопущению перехода лесных и ландшафтных пожаров на населенные пункты. Накануне пожарной-спасательные подразделения не допустили перехода природного пожара на населенные пункты Зырянка и Новая Заворина.

Напомним, ранее стало известно, что в Зауралье с 300 до 500 выросло количество сгоревших жилых домов.