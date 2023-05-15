ВСУ нанесли ракетный удар по авиационному училищу в Луганске

Очевидцы сообщают о взрывах в Луганске. По данным РИА Новости, удар был нанесен по зданию бывшего высшего авиационного училища штурманов.

Экс-глава представительства ЛНР в России Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два прилета.

"Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию", — написал он в Telegram-канале.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что речь идет о ракете Shadow Storm. Повреждена гражданская инфраструктура.

Напомним, 12 мая украинские боевики выпустили ракеты по Луганску. Сообщалось, что обстрелу подверглось предприятие "Полипак".

В результате инцидента ранения получил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Позже стало известно, что при обстреле Луганска Украина использовала ракеты англо-французского производства и производства США.