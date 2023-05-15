ВСУ нанесли ракетный удар по авиационному училищу в Луганске
Очевидцы сообщают о взрывах в Луганске. По данным РИА Новости, удар был нанесен по зданию бывшего высшего авиационного училища штурманов.
Экс-глава представительства ЛНР в России Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два прилета.
"Скорее всего, ракеты. Бьют по тому же сценарию", — написал он в Telegram-канале.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что речь идет о ракете Shadow Storm. Повреждена гражданская инфраструктура.
Напомним, 12 мая украинские боевики выпустили ракеты по Луганску. Сообщалось, что обстрелу подверглось предприятие "Полипак".
В результате инцидента ранения получил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Позже стало известно, что при обстреле Луганска Украина использовала ракеты англо-французского производства и производства США.