15 Мая 2023
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Общество Украина
Фото: Накануне.ru

СМИ: в Хмельницкой области после удара по военному складу начали работу патрули РХБЗ

После взрывов близ Хмельницкого (Украина) в области якобы начали работу патрули радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) – на складах в районе этого областного центра мог находиться британский груз, в составе которого могут быть тонны боеприпасов с обедненным ураном (БОУ).

О том, что на военный склад, под который были переоборудованы склады одного из местных предприятий, были поставлены ракеты Storm Shadow, ракеты для зенитных комплексов, а также упомянутые снаряды с обедненным ураном, начали писать украинские источники, сообщает "Военное обозрение". Дозиметрические (радиационные) патрули, возможно, осуществляют замер радиационного фона "в нехарактерных местах".

Если ранее основные замеры осуществлялись в Нетешине и окрестностях – зоне расположения Хмельницкой АЭС, то теперь многократный забор проб якобы состоялся в областном центре, на западе области, а также в районе Тернополя – после удара по военному складу ветер дул в западном направлении.

Теги: Хмельницукая область, РХБЗ, патруль, радиация


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