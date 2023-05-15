Жительница Нижнего Тагила убила соседа, оскорбившего ее детей

Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор жительнице города. Ее признали виновной в убийстве соседа из-за ссоры.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь с 6 на 7 августа 2020 года у подъезда дома по улице Свердлова: женщина, возвращаясь из магазина, вступила с соседом в спровоцированный им конфликт. В ходе него мужчина нецензурно выразился в адрес тагильчанки и ее детей.

Со словами "Сейчас узнаешь!" оскорбленная дама ушла к себе в квартиру, откуда вернулась с ножом, которым нанесла обидчику не менее 13 ударов. В результате полученных травм мужчина, не приходя в сознание, скончался в больнице. Как было установлено в ходе следствия, и осужденная, и потерпевший были пьяны. Женщина пояснила, что ее очень обидели слова соседа, высказанные в адрес ее детей.

На суде вину она признала частично, заявив, что убивать не хотела. Как отметили в прокуратуре, ранее тагильчанка уже была судима за разбойное нападение. За убийство Дзержинский районный суд назначил ей 9 лет и 2 месяца в колонии общего режима.