15 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: Niccol&#242; Caranti / George Soros - Festival of Economics 2012 - Trento / Wikimedia

В Twitter появились слухи о смерти Джорджа Сороса

Ряд блогеров в Twitter сообщает о смерти 92-летнего миллиардера и политика Джорджа Сороса. Так, аккаунт Politics For All Ireland сообщает, что Сорос скончался от сердечного приступа, и что его семья подтвердила эту информацию. Однако ни одно крупное агентство пока не опубликовало такую новость и официального подтверждения от родственников тоже не было.

Джордж Сорос – американский финансист-инвестор венгерского происхождения, которому неоднократно приписывали финансирование цветных революций, военных вторжений и других политических событий, менявших политическую расстановку в разных регионах мира.

Сорос является основателем инвестиционной компании Soros Fund Management. Она получила известность благодаря спекуляциям с британской валютой, особенно во время "черной среды" в 1992 году (обвал курса фунта стерлингов).

Теги: джордж сорос, смерть, сердечный приступ, биография


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