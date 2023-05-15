В Twitter появились слухи о смерти Джорджа Сороса

Ряд блогеров в Twitter сообщает о смерти 92-летнего миллиардера и политика Джорджа Сороса. Так, аккаунт Politics For All Ireland сообщает, что Сорос скончался от сердечного приступа, и что его семья подтвердила эту информацию. Однако ни одно крупное агентство пока не опубликовало такую новость и официального подтверждения от родственников тоже не было.

Джордж Сорос – американский финансист-инвестор венгерского происхождения, которому неоднократно приписывали финансирование цветных революций, военных вторжений и других политических событий, менявших политическую расстановку в разных регионах мира.

Сорос является основателем инвестиционной компании Soros Fund Management. Она получила известность благодаря спекуляциям с британской валютой, особенно во время "черной среды" в 1992 году (обвал курса фунта стерлингов).