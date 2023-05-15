Беспилотник упал на склад хранения взрывчатых веществ в Подмосковье

В Подмосковье на склад с взрывчатыми веществами упал беспилотник, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, дрон не нес боеприпасы и был оборудован видеокамерой.

Возможно, беспилотник использовался кем-то для наблюдения за складом. Он мог упасть из-за севшей батарейки.

Ранее в парке Покровское-Стрешнево в Москве был обнаружен беспилотник, застрявший на дереве. Сообщалось, что дрон небольшого размера, без боеприпаса. Его могли запустить местные жители.