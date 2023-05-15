Природный пожар под Нижневартовском локализован

Площадь локализации составила 250 га. Пожар разгорелся из-за нарушения местными жителями правил пожарной безопасности. На месте работают 15 работников пожарно-спасательного отряда, Авиалесоохраны Югры, задействована необходимая техника.

За прошедшие сутки на территории региона ликвидировано четыре возгорания на площади 528 га.

Напомним, ранее в Югре специалисты территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности сделали прогноз по лесным пожарам.

Самыми проблемным месяцем в ведомстве называют июль. Ожидается, что число лесных пожаров достигнет 250, что выше среднемноголетних значений. В июне и августе ожидается 130 и 100 лесных пожаров. В мае, по предварительному прогнозу центра анализа, число лесных пожаров ожидается в пределах нормы – около 60. В сентябре прогнозируется порядка 10 возгораний, в октябре - единичные случаи.

В целом прогнозируемая пожароопасная ситуация в Югре складывается таким образом, что ожидается более 560 лесных пожаров, что выше среднемноголетнего показателя - 478.