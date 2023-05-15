В Турции будет второй тур президентских выборов: Эрдогану не хватило для победы меньше процента

После обработки 100% бюллетеней на выборах президента Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,24% голосов. Для победы в первом туре ему не хватило меньше процента.

Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 45,06%, на третьем месте Синан Оган с 5%. Таким образом, победитель определится во втором туре, который состоится 28 мая.

Оган уже заявил, что во втором туре поддержит оппозиционного лидера Кылычдароглу, так что с учетом голосов кандидата с третьего места у лидера объединенной оппозиции появляется шанс на победу.

Одновременно в Турции состоялись и выборы в парламент. Альянс Эрдогана побеждает на парламентских выборах с 49% голосов, у оппозиционной коалиции — 34%. Таким образом, если Эрдоган победит во втором туре президентских выборов, то существующий политический расклад в стране сохранится.