Свердловский депутат Госдумы пристыдил "осевших глубоко в тылу штабистов"

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов сообщил о волоките в воинских частях. Он призвал "штабистов" к совести.

Как рассказал Иванов в своем Telegram-канале, в апреле к нему обратились семьи двух участников СВО, посмертно награжденных орденом Мужества. Оказалось, что им не выплачивали положенную по закону единовременную выплату за награду. Выяснилось, что указы президента о награждении вышли еще в июле-сентябре, а в октябре военком направил документы в воинскую часть.

Свердловский депутат подключил к вопросу военную прокуратуру.

"Причина невыплаты нашлась быстро. Волокита. Банальная волокита на уровне "ответственных лиц" воинской части в Екатеринбурге", - рассказал Иванов.

По его словам, виновных наказали, а деньги семьям выплатили. Парламентарий добавил, что лично у него остались вопросы.

"Я, конечно, понимаю, что некоторые осевшие глубоко в тылу штабисты так заняты, что за полгода не способны "родить" пару типовых документов. Но совесть-то надо иметь? Откуда такое наплевательское отношение к семьям героически погибших военнослужащих? Стыдоба", - заключил Максим Иванов.

Напомним, ранее депутат предложил приравнять к госизмене изготовление и покупку военных билетов.