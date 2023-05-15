Ямальца будут судить за попытку братоубийства: бросил его умирать в тундре

В Тазовском районе будут судить 37-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство брата, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

23 января 2023 года в селе Гыда местные жители обнаружили в тундре связанного по рукам и ногам мужчину 1989 года рождения. Потерпевшего госпитализировали в отморожением пальцев рук и обеих стоп, а также с многочисленными ушибами и ссадинами. Следователи установили, что мужчину бросил умирать на морозе его родной брат и убийство не состоялось по независящим от него обстоятельствам.

Психиатрическая экспертиза установила, что несостоявшийся братоубийца страдает хроническим психическим расстройством. Потому не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

Уголовное дело с утвержденным постановлением для применения принудительной меры медицинского характера направлено в Тазовский районный суд.