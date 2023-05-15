Умер сыгравший в "Юноне и Авось" актер Владимир Кузнецов

На 80-м году ушел из жизни актер Владимир Кузнецов, который служил в "Ленкоме" 45 лет – с 1969 по 2014 гг., куда пришел сразу после окончания школы-студии МХАТ.

Прощание состоится в полдень 16 мая в траурном зале Боткинской больницы (2-й Боткинский проезд, 5, корпус 33), сообщает "Ленком" на своей странице "ВКонтакте".

Кузнецов играл в различных спектаклях, которые поставили в театре Марк Захаров, Андрей Тарковский и другие режиссеры – например, "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты" (Хоакин Мурьета, Трехпалый), "Тиль", "Автоград-XXI", "Гамлет", "Оптимистическая трагедия", "Жестокие игры", "Юнона и Авось", "Королевские игры".