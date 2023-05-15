15 Мая 2023
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Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.ru

Депутат Госдумы подтвердил информацию о недомогании Лукашенко

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил о недомогании президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Депутат не назвал диагноз. По его словам, серьезных угроз для здоровья белорусского лидера нет.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел", — сказал Затулин изданию "Подъем".

"Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все", — добавил депутат.

Ранее в Кремле прокомментировали краткость визита Александра Лукашенко в Москву в День Победы. Так, белорусский лидер пропустил завтрак у российского коллеги утром 9 мая. Вид Лукашенко во время официальных мероприятий, а также скорый отъезд породил слухи о здоровье президента.

Сообщалось, что после парада на Красной площади Лукашенко не пошел с другими главами государств пешком до Александровского сада, а поехал на электромобиле. Позже 9 мая Лукашенко принял участие в параде в Минске, но впервые за 29 лет не выступил с речью. Вместо него это сделал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Теги: затулин, лукашенко, болезнь


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