15 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Средний Урал возвращается майская жара

На этой неделе жара вновь вернется на Средний Урал. Температура воздуха будет подниматься выше 20 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 15-17 мая в городе ожидается плюс 18-22 градуса. По ночам воздух будет остывать до 6-10 градусов. При этом существенные осадки в ближайшие дни маловероятны.

Во второй половине недели характер погоды, по предварительным прогнозам, существенно не изменится, и к концу недели жара продолжит нарастать.

Как отмечают синоптики, май в Екатеринбурге в этом году теплый и сухой. Средняя температура воздуха (плюс 12,6) на 2,2 градуса выше нормы. При этом на город выпало всего полмиллиметра осадков при месячной норме в 47 миллиметров.

Теги: жара, май, Екатеринбург


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