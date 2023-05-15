На Средний Урал возвращается майская жара

На этой неделе жара вновь вернется на Средний Урал. Температура воздуха будет подниматься выше 20 градусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 15-17 мая в городе ожидается плюс 18-22 градуса. По ночам воздух будет остывать до 6-10 градусов. При этом существенные осадки в ближайшие дни маловероятны.

Во второй половине недели характер погоды, по предварительным прогнозам, существенно не изменится, и к концу недели жара продолжит нарастать.

Как отмечают синоптики, май в Екатеринбурге в этом году теплый и сухой. Средняя температура воздуха (плюс 12,6) на 2,2 градуса выше нормы. При этом на город выпало всего полмиллиметра осадков при месячной норме в 47 миллиметров.